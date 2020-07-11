Позитивные снимки о изобретательности и находчивости современных отцов

Давно известно, что спокойнее всего ребенок чувствует себя с мамой, но зато с папой ему гораздо веселее! Особенно если папа такой же изобретательный, позитивный и харизматичный как 17 героев нашего обзора.