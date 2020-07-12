"Думать не обязательно": видимо у этих ребят это девиз по жизни

Глядя на эти фотографии появляется мысль: "А у этих людей вообще есть мозг?"

Люди порой творят такое, что ты теряешься, глядя на них — то ли они всегда так живут, то ли сегодня затмение у них какое-то случилось, то ли они просто прикалываются, чтобы ты, глядя на них, воскликнул — ну и как тебе такому живется?