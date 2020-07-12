Без них жизнь была бы скучной: забавные домашние питомцы

Домашние животные ─ те же дети: ни на минуту их нельзя оставить без присмотра! В противном случае, вернувшись, можно стать свидетелем какой-нибудь забавной сцены с животным, застрявшим в ветках дерева или в стуле.