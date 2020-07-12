Дизайнерские вещи, которые стоило бы оставить на подиуме и никому больше не показывать

Провалы никого не обходят стороной — ни животных, ни людей, ни дизайнеров одежды. И если обычные человеческие неудачи можно взять и забыть, то примеры сомнительных дизайнерских решений будут украшать витрины магазинов ещё как минимум один сезон.