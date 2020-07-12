Веселые фотографии с птицами, которые слишком смешные и милые, чтобы ими не поделиться

Подвинетесь, собачки и кошечки, забавные фотографии пернатых существ — это новое увлечение интернета, от которого в восторге абсолютно все! Мама и её совсем ещё юный птенец.