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Веселые фотографии с птицами, которые слишком смешные и милые, чтобы ими не поделиться
Подвинетесь, собачки и кошечки, забавные фотографии пернатых существ — это новое увлечение интернета, от которого в восторге абсолютно все! Мама и её совсем ещё юный птенец.
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