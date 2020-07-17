Это не то, что вы подумали: присмотритесь к фото

Забавные иллюзии, получившиеся благодаря специальному ракурсу, удачно выбранному моменту или фантазии фотографа, сумевшего разглядеть (и показать нам) необычное в обычном! Дырка в небе над живописным каналом, хоккеисты с красивыми женскими ножками, кошка с двумя головами, лилипуты на заборе и другие фотографии, на которые вам придётся взглянуть дважды.