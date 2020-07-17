Поездка в общественном транспорте всегда маленькое приключение: забавные случаи

Поездка на маршрутке или автобусе похожа на небольшое приключение: никогда не знаешь заранее, какой тебе попадется попутчик. В этом материале мы собрали 17 курьезных снимков о забавных случаях в общественном транспорте, при взгляде на которые невозможно не улыбнуться.