Наглости этих кошачьих морд нет предела: уморительные кадры

Вот смотришь в эти грустные глаза, беспомощно глядящие на наглые кошачьи морды, занявшие чужое спальное место, и не понимаешь: то ли собаки настолько добры и великодушны, что позволяют им спать на своих лежанках, то ли настолько трусливы, что не могут прогнать "захватчиков". Хотя, вспоминая об острых кошачьих когтях, неудивительно, что собаки, эти добрейшие существа, будут бояться своих кошачьих собратьев.