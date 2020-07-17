Если что-то не ладится - не беда: у некоторых дела обстоят еще хуже

Иногда что-то делаешь, делаешь, а потом вдруг бац! смотришь, а у тебя не получилось. И исправить уже нельзя. Свежая подборка фотографий о криворуких представителях вида человек разумный.