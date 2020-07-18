|
|
Кошки, которые отлично "помогают" собирать пазлы
Если у вас есть кошка, значит, вы просто обожаете собирать пазлы! Потому что по закону подлости иначе и быть не может! Авторы этих фотографий уже прочувствовали на себе всё внимание своих пушистых проказников, которые то и дело норовят сбросить со стола уже готовую картинку.
Если что-то не ладится - не беда: у некоторых дела обстоят еще хуже
Наглости этих кошачьих морд нет предела: уморительные кадры
Они как люди! Забавные животные, в которых каждый узнает себя
Это не то, что вы подумали: присмотритесь к фото
Поездка в общественном транспорте всегда маленькое приключение: забавные случаи
Вот у них и правда неудачный день
Такие мастера нам не нужны: строительно-дизайнерские ляпы
Арсенал - Ливерпуль: лучшие моменты матча (Фото)
Смешные селфи от людей, забывших проверить, что творится у них за спиной
Обалденная коллекция фото из серии "Почти получилось"
Странные пассажиры метро, которые точно поднимут настроение
Челси - Норвич: лучшие моменты матча (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Штирии (Фото)
Веселые фотографии с птицами, которые слишком смешные и милые, чтобы ими не поделиться
Дизайнерские вещи, которые стоило бы оставить на подиуме и никому больше не показывать
Изобретательные личности, которые привыкли не напрягаться по жизни
Животные, которые сами бы посмеялись над своими фотками, если б могли
Без них жизнь была бы скучной: забавные домашние питомцы
Заводя кошку ваша жизнь никогда не будет прежней: доказательства
"Думать не обязательно": видимо у этих ребят это девиз по жизни
Смешные фотографии, на которых вообще непонятно, что происходит
Позитивные снимки о изобретательности и находчивости современных отцов
Смешные фотографии, доказывающие, что некоторые мужчины не взрослеют никогда
Забавные фотографии кошек и собак, которые заставят вас забыть обо всех проблемах
Нет настроения? Наша подборка юмора сможет это исправить