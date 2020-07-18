Кошки, которые отлично "помогают" собирать пазлы

Если у вас есть кошка, значит, вы просто обожаете собирать пазлы! Потому что по закону подлости иначе и быть не может! Авторы этих фотографий уже прочувствовали на себе всё внимание своих пушистых проказников, которые то и дело норовят сбросить со стола уже готовую картинку.