Странные находки в секонд-хенде, которыми просто нужно поделиться

Интернет-пользователи, ставшие удачливыми покупателями уникальных вещиц на блошиных рынках и в магазинах "секонд-хенд", продолжают делиться фотографиями своих удачных находок. Катер на ногах, крошечные счёты, миленький инопланетянин, телефонный столик, гигантская лампа и другие необычные приобретения.