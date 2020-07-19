Бытовые усовершенствования, которые способны вызвать зависть у любого изобретателя

Если большую науку двигают профессиональные ученые и изобретатели, то улучшением быта чаще всего заняты простые люди, которым порой удается создавать невероятно полезные и забавные приспособления из подручных материалов.