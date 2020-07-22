Двойная порция мимишности: дети и милые животные в одном фото Как сделать идеально коллекцию фотографий? Нужно к забавным и очаровательным животным добавить не менее забавных и очаровательных деток. Получается двойная порция мимишности и позитива, помноженная на количество фотографий!