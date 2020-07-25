Сделано в нужное время и в нужном месте

Очередная порция случайно-удачных фотографий, для которых почему-то еще не придумано отдельного фотоконкурса с призами и первыми местами. Впрочем, учитывая, как много невероятно удачных, смешных и забавных фотографий получается совершенно случайно, наверное, он и не нужен: не присуждать же всем первые места?!