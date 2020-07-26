Какая там свадьба: дети, которые не прониклись духом торжества

Свадебные фотографы отлично знают, что сфотографировать идеальное поведение детей на свадьбе так же невозможно, как запечатлеть с Земли обратную сторону Луны. Вот почему большинство свадебных фотографов предпочитает просто плыть по течению и фотографировать детей, которые делают то, что делают.