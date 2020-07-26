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Пушистики, которые "сидят ровно" на своей пятой точке
Кошки - загадочные существа: сначала они грациозно и высокомерно проходят мимо нас, будто даже не замечая и едва касаясь хвостом, а потом смешно плюхаются на пятую точку, полностью копируя способ сидеть со своего человека. Но… раз кошки так делают, значит, им это нужно? Ну или, по крайней мере, удобно.
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