|
|
Мир сошел с ума, или Что здесь происходит?!
Свежая порция абсурдных ситуаций и странных людей, способных поставить в тупик любого, кто наделен логическим мышлением… потому что логики здесь нет вообще! От грядки с ногами и фотосессии у мусорного контейнера до монитора за плечами и игровой площадки где-то в пустоши - эти фотографии вызывают кучу вопросов, которые, скорее всего, останутся без ответов.
Хорошее настроение и позитивные эмоции
Пушистики, которые "сидят ровно" на своей пятой точке
Какая там свадьба: дети, которые не прониклись духом торжества
"До и после": в сети показали милых собачек после посещения грумера
Сделано в нужное время и в нужном месте
Острые зубки, или Питомцы исчадия ада
Ну, почти получилось: казусы и маразмы горе-мастеров
Новая порода - моржовая собака: умилительные фото с животными
Дети, такие дети: приколы с малышами для вашего настроения
Не двигайтесь: уморительные стоп-кадры, которые улыбнут
Забавные снимки из серии "найди логику"
Ливерпуль - чемпион Англии: долгожданное празднование "красных" (Фото)
Двойная порция мимишности: дети и милые животные в одном фото
Сон подкрался незаметно: смешные питомцы в "отключке"
"Это фиаско, братан": забавные людишки, которые знают, что такое эпик фейл
Домашние питомцы, которым не повезло с хозяевами
Странные вещи, которые можно увидеть только в аэропорту
Канадцы - очень изобретательный и веселый народ: фотоулики
Лучше бы этого не случалось: снимки из серии "Только не это!"
Эх, невезуха: неудачные моменты в уморительных картинках
Пост о собачьей доброте и кошачьей наглости: новые фото
Кому-то срочно нужно обратиться к парикмахеру: неудачные стрижки
Забавные питомцы, которые смотрят на людей таким влюблённым взглядом, что становится завидно
Бытовые усовершенствования, которые способны вызвать зависть у любого изобретателя
Хочешь не хочешь, а улыбнуться придется: забавные курьезы с животными