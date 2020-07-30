Мир сошел с ума, или Что здесь происходит?!

Свежая порция абсурдных ситуаций и странных людей, способных поставить в тупик любого, кто наделен логическим мышлением… потому что логики здесь нет вообще! От грядки с ногами и фотосессии у мусорного контейнера до монитора за плечами и игровой площадки где-то в пустоши - эти фотографии вызывают кучу вопросов, которые, скорее всего, останутся без ответов.