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Четверг, 30.07.2020
Мир сошел с ума, или Что здесь происходит?!
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Мир сошел с ума, или Что здесь происходит?!

Свежая порция абсурдных ситуаций и странных людей, способных поставить в тупик любого, кто наделен логическим мышлением… потому что логики здесь нет вообще! От грядки с ногами и фотосессии у мусорного контейнера до монитора за плечами и игровой площадки где-то в пустоши - эти фотографии вызывают кучу вопросов, которые, скорее всего, останутся без ответов.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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