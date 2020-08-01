Убойные фотографии, на которых самое интересное происходит на заднем фоне

Есть такие "везунчики", кто и без всяких друзей рядом получают свои "фото с изюминкой". Им в буквальном смысле готов помогать весь мир, подкидывая на задний фон всяких колоритных персонажей. И он ведут себя вовсе не пассивно!