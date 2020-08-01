Цветы жизни, они такие: юморная подборка фото с детьми

Очередная порция фотографий с самыми непослушными и по совместительству самыми любимыми членами любой семьи, которым все, как правило, сходит с рук. Наверное, они об этом догадываются, поэтому и шалят на всю катушку.