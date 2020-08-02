Как выглядит самый неудачный день: курьезы жизни Очередная коллекция фотографий о том, как может сложиться день у человека тогда, когда от него отворачивается удача. Или когда он встаёт не с той ноги. Или когда ему дорогу перебегает чёрная кошка. Или женщина с пустым ведром. В общем, человек может придумать тысячи причин, почему ему не везёт, так и не поняв, что проблемы всего лишь показывают нам, чего мы стоим.