Строительно-дизайнерские ляпы и маразмы Очередная порция фотографий, задокументировавших проявления человеческой глупости, пофигизма и непрофессионализма, которые вроде как смешные, если бы не были так печальны. От заблокированных столбами пешеходных дорожек и баскетбольной площадки необычной формы до прямого угла, который вовсе не прямой, и рисунка на полу, который может испугать любого входящего - окунитесь в разнообразный мир ляпов и маразмов, которыми нас щедро одаривают "профессионалы своего дела".