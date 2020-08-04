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Строительно-дизайнерские ляпы и маразмы
Очередная порция фотографий, задокументировавших проявления человеческой глупости, пофигизма и непрофессионализма, которые вроде как смешные, если бы не были так печальны. От заблокированных столбами пешеходных дорожек и баскетбольной площадки необычной формы до прямого угла, который вовсе не прямой, и рисунка на полу, который может испугать любого входящего - окунитесь в разнообразный мир ляпов и маразмов, которыми нас щедро одаривают "профессионалы своего дела".
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