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Четверг, 06.08.2020
Руки-напальчники: новый прикол, которые поймут не все
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Руки-напальчники: новый прикол, которые поймут не все

Наденьте руки-напальчники, чтобы у ваших пальцев были собственные руки и, соответственно, в 5 раз больше пальцев. Подходит и для животных.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Руки-напальчники.
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