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Руки-напальчники: новый прикол, которые поймут не все
Наденьте руки-напальчники, чтобы у ваших пальцев были собственные руки и, соответственно, в 5 раз больше пальцев. Подходит и для животных.
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