Это кто здесь нашкодничал?! Приколы котов с пазлами

Но если они как-то все-таки проберутся внутрь, то время, проведенное наедине с ними, не пропадет даром: вы либо научитесь собирать пазлы в самых непригодных условиях, либо выработаете в себе максимальное терпение и железные нервы!