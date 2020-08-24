Эпичные кулинарные неудачи

Кто-то готовит самые изысканные блюда легко и непринужденно, будто проходил мимо и решил чем-то занять свои руки, а кто-то прилагает все свои усилия, чтобы по подробному рецепту приготовить простейшее блюдо и все равно терпит полное фиаско. Кому-то искусство приготовления пищи так никогда и не поддается…