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Понедельник, 24.08.2020
Эпичные кулинарные неудачи
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Эпичные кулинарные неудачи

Кто-то готовит самые изысканные блюда легко и непринужденно, будто проходил мимо и решил чем-то занять свои руки, а кто-то прилагает все свои усилия, чтобы по подробному рецепту приготовить простейшее блюдо и все равно терпит полное фиаско. Кому-то искусство приготовления пищи так никогда и не поддается…
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