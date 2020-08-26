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Среда, 26.08.2020
Спасите кошек! Тающие пушистики как результат глобального потепления
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Спасите кошек! Тающие пушистики как результат глобального потепления

Среднестатистическая кошка начинает таять при температуре 30 градусов по Цельсию, и из-за глобального потепления кошки по всему миру начинают таять с угрожающей скоростью. Примите участие в борьбе с изменением климата!
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