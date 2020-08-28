Я на солнышке лежу: домашние животные умеют расслабляться лучше людей

Мы каждый год стараемся съездить на юг, чтобы понежиться под лучами солнца. А домашним питомцам, которые не меньше нашего подпитывают свою энергию солнечными лучами, достаточно найти в доме подходящее местечко и… начать подзарядку. Благо, для этого у них целые дни свободны!