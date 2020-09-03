Любовь кошек к кошачьей мяте неистребима Каждый владелец кошки знает о волшебных свойствах котовника кошачьего, более известного как кошачья мята. От аромата этой травы и соблазна попробовать это дурманящее лакомство не сможет устоять ни одна кошка! Но если это произошло, то скорее берите в руки фотоаппарат, потому что вам предоставляется возможность увидеть и запечатлеть свою кошку такой, какой вы ее никогда не видели!