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Воскресенье, 27.09.2020

Пандемия дибилизма и Луческу - тренер "Динамо": комики забавным номером рассказали про 2020 год

Комики "Мамахохотала" выпустили новый эпизод шоу. В нем они обыгрывают ситуацию, когда человек выходит из комы в 2020 году и не имеет представления о том, что происходит в Украине и мире.  Студия Мамахохотала — украинская юмористическая студия, основанная в 2012 году на основе команды КВН "Сборная КПИ". Студия занимается производством телешоу, сериалов, ситкомов и полнометражных фильмов.
Фото: Скриншот
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