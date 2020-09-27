Пандемия дибилизма и Луческу - тренер "Динамо": комики забавным номером рассказали про 2020 год

Комики "Мамахохотала" выпустили новый эпизод шоу. В нем они обыгрывают ситуацию, когда человек выходит из комы в 2020 году и не имеет представления о том, что происходит в Украине и мире. Студия Мамахохотала — украинская юмористическая студия, основанная в 2012 году на основе команды КВН "Сборная КПИ". Студия занимается производством телешоу, сериалов, ситкомов и полнометражных фильмов.