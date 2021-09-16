"Поражение легких 92%": известного российского режиссера ввели в кому

Андрея Звягинцева ввели в кому после заражения COVID-19

Известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, фильм которого — "Левиафан" (2014), был признан лучшим на Лондонском кинофестивале, находится в искусственной коме.

Как сообщает Telegram-канал NEWS.ru, состояние режиссера, который с июля этого года лечится в Германии от последствий коронавируса, резко ухудшилось.

Изначально 57-летний Звягинцев лечился в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА в Москве, а спустя месяц он был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. Там у него было диагностировано 90-процентное воспаление легких.

Уже в Германии у него повторно взяли анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Как пишет The Bell, поражение легких у режиссера уже составляло 92% и он был подключен к аппарату ЭКМО, как в свое время и российская певица МакSим.

Теперь врачи готовятся выводить Звягинцева из искусственной комы.

Напомним, что Алексей Звягинцев является российским режиссером и сценаристом. Он обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. В 2015 году его картина "Левиафан" была удостоен премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Также Звягинцев является двукратным номинантом на премию "Оскар" за фильмы "Левиафан" (2015) и "Нелюбовь" (2017).

Ранее "Телеграф" писал, что российская певица МакSим дала первое интервью после того, как вышла с комы.