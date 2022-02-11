"Не коронавирус": агент актрисы Евгении Брик прокомментировала причину ее смерти

Причиной смерти Евгении Брик стал не коронавирус.

Агент скоропостижно скончавшейся в 40 лет российской актрисы Евгении Брик Елена Брагина подтвердила ее смерть.

Об этом сообщает российский телеканал РенТВ.

По словам представительницы актрисы, Евгения Брик не болела коронавирусом. При этом женщина не смогла назвать точную причину смерти Брик. "Я не знаю подробностей. Это не коронавирус", — заявила она.

Отметим, что о смерти 40-летней звезды фильмов "Географ глобус пропил" и "Стиляги" сообщила российская журналистка Екатерина Гордеева. По ее информации, трагедия произошла 10-го февраля. Причиной смерти стала болезнь актрисы, о которой до настоящего времени однако было ничего не известно. По словам Гордеевой, Брик не хотела бы, чтобы подробности ее болезни стали достоянием общественности.

Евгения Брик наиболее известна по фильмам "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки, "Одесса", сериалам "Оттепель", "Оптимисты", "Садовое кольцо", "Романовы", "Адаптация" и другим.

У актрисы остался муж — режиссер Валерий Тодоровский и 12-летняя дочь Зоя.

Как сообщал "Телеграф", ранее на 79-м году жизни умерла вдова Андрея Мягкова — актриса Анастасия Вознесенская.