Укр

"Не коронавирус": агент актрисы Евгении Брик прокомментировала причину ее смерти

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
207
Евгения Брик серьезно болела Новость обновлена 11 февраля 2022, 10:19
Евгения Брик серьезно болела

Причиной смерти Евгении Брик стал не коронавирус.

Агент скоропостижно скончавшейся в 40 лет российской актрисы Евгении Брик Елена Брагина подтвердила ее смерть.

Об этом сообщает российский телеканал РенТВ.

По словам представительницы актрисы, Евгения Брик не болела коронавирусом. При этом женщина не смогла назвать точную причину смерти Брик. "Я не знаю подробностей. Это не коронавирус", — заявила она.

Отметим, что о смерти 40-летней звезды фильмов "Географ глобус пропил" и "Стиляги" сообщила российская журналистка Екатерина Гордеева. По ее информации, трагедия произошла 10-го февраля. Причиной смерти стала болезнь актрисы, о которой до настоящего времени однако было ничего не известно. По словам Гордеевой, Брик не хотела бы, чтобы подробности ее болезни стали достоянием общественности.

Евгения Брик наиболее известна по фильмам "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки, "Одесса", сериалам "Оттепель", "Оптимисты", "Садовое кольцо", "Романовы", "Адаптация" и другим.

У актрисы остался муж — режиссер Валерий Тодоровский и 12-летняя дочь Зоя.

Как сообщал "Телеграф", ранее на 79-м году жизни умерла вдова Андрея Мягкова — актриса Анастасия Вознесенская.

Теги:
#Кино #Актриса
Людей просят уезжать любым путем - коммерческими или частными средствами
Общество
Уезжайте сейчас же из Украины: посольство США в Киеве сделало заявление
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Людей просят уезжать любым путем - коммерческими или частными средствами
Уезжайте сейчас же из Украины: посольство США в Киеве сделало заявление
Дата публикации
Категория
В МВД заявили, что "дело Ярославского" пытаются сфальсифицировать
Смертельное ДТП с авто Ярославского: что угрожает бизнесмену, если он действительно был за рулем, и что известно сейчас
Дата публикации
Категория
Украинскую гривну "штормит" несколько месяцев подряд
Не спешите скупать доллары - экономист о том, что будет с гривной и в чем хранить сбережения
Дата публикации
Категория
Даниил Гетманцев взялся за газ
Гетманцев добрался до газа: как повышение ренты на добычу скажется на цене для потребителей
Дата публикации
Категория
Народный синоптик обещает теплую весеннюю погоду в апреле
Какие погодные сюрпризы готовит весна: народный синоптик озвучил прогноз для Украины