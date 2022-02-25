"Хватит вытирать ноги об Россию": Басков нарвался на волну хейта поддержкой Путина

Артистку "прилетело" как от украинцев, так и от "своих".

Известный российский эстрадный певец Николай Басков, который также является Народным артистом Украины, решил также высказать свое мнение по поводу масштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля. Однако если многие артисты, к примеру Валерий Меладзе, Иван Ургант и Юрий Дудь считают, что войну нужно прекратить, то Басков заявляет, что операция России полностью соответствует международному праву.

Об этом артист написал на своей странице в Инстаграм.

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"Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на России как члена ООН, но и на её союзников – признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик" — пишет Басков, называя войну России с Украиной "миротворческой операцией, концом геноцида и предотвращением нападения на РФ".

Арист уверен, что целью объявленной операции является мирная жизнь на Донбассе, дефашиизация и демилитаризация Украины, и защита русскоязычных граждан от убийств

"ХВАТИТ ВЫТИРАТЬ НОГИ ОБ РОССИЮ" — написал Басков, добавив, что США и ее союзники хотят уничтожить РФ.

Реакция сети последовала мгновенно. В комментариях под постом певца на него посыпалось множество негативных отзывов и критики в его адрес. Многие советую артисту интересоваться не только российскими новостями, ведь они не достоверны.

Отметим, что такого же мнения и известная телеведущая Тина Канделаки. На своей странице в соцсети она написала, что фото и видео, которые публикуют украинские СМИ, неправдивые.

"Не надо верить фотографиям и видео с пленными. Уже есть примеры, где условно российский бушлат одет поверх украинской формы. Это смешно, но понятно не всем. Сейчас уже очевидно, кто в очередной раз предатель" — пишет телеведущая.

Подобные негативные комментарии можно увидеть и под ее постом.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. "Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласен на переговоры с Украиной.