"Любовь это... делать вместе коктейли": украинцы создали трогательные открытки о войне с РФ

И хотя День всех влюбленных уже прошел, такие открытки сейчас очень необходимы.

Украинцы, несмотря на ужасные обстрелы и значительные потери, продолжают сохранять боевой дух и не собираются сдаваться российскому врагу. Для поднятия настроения используются шутки и фотолягушки, а также создаются новые концепты. Как, например, сборник открыток Love is по примеру вкладышей в одноименные жвачки.

Подборкой таких вдохновляющих изображений по поводу войны в Украине поделился на своей странице журналист Игорь Мосийчук.

Учитывая настроения украинских граждан, волнение и забота о близких выражаются не только в постоянных вопросах "Как ты?" По мнению автора открыток, любовь в нашей стране в настоящее время можно измерить подарком "Джавелина", общим созерцанием пылающей российской техники, а также поиск более удобного места в бомбоубежище для своего избранника или избранницы.

Говорить об открытках можно долго, но в этом случае мы считаем, что на подобное лучше смотреть. Итак, что такое любовь по-украински во время войны?

Любите и будьте любимы! А все остальное будет Украина!

Напомним, что для лучшего настроения можно также пересмотреть подборку мемов и шуток по отношению к российским военным в Украине, которую делал "Телеграф".

Кроме этого мы показывали, какими бордами встречают оккупантов разные украинские города.