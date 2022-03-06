В Ирпене под обстрелами погиб украинский актер

Актеру Павлу Ли было всего 33 года

На одиннадцатый день российско-украинской войны в воскресенье, 6 марта, погиб украинский актер кино и дубляжа, певец и композитор Павел Ли. Ему было всего 33 года.

Об этом сообщил адвокат и журналист Ярослав Куц.

"Пашка Ли… Даже фото не успели сделать… Покойся с миром", — написал Куц.

Известно, что Ли был в рядах ВСУ, и погиб под обстрелами в Ирпене, где произошли ожесточенные бои с российскими оккупантами.

"За последние 48 часов есть возможность сесть, и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет УКРАИНА, МЫ РАБОТАЕМ!", — писал актер за день до своей гибели в Инстаграме.

Что известно о Павле Ли

Будущий актер родился в Евпатории, Крым. Снимался в кино ("Штольня", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников"), рекламе, занимался дубляжем. Принимал участие в проекте "Фабрика звезд-3".

Ранее "Телеграф" писал, что 28 февраля осколком снаряда, выпущенного вооруженными силами российской федерации, был убит мальчик 2008 года рождения, однако известно об этом стало только 2 марта.