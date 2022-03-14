Укр

путин принесет много бед, но и сам кончит плохо - прогноз Таро

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Карты Таро рассказали, что ждет россию из-за войны с Украиной Новость обновлена 14 марта 2022, 07:50
Карты Таро рассказали, что ждет россию из-за войны с Украиной

В конечном итоге тирания путина может вызвать мятеж

На 19-й день военных действий россии против Украины на фоне слухов о возможной смертельной болезни кровавого диктатора владимира путина все большему числу людей интересно, чем же это все закончится, и скоро ли он умрет.

"Телеграф" попытался выяснить это у карт Таро.

Мы разложили карты в Кельтский Крест, и вот как они легли:

В таком раскладе каждая карта отвечает за разные аспекты, нам интересны центральные и верхние карты.

В самом центре две перекрещенные карты говорят о том, что причины настоящего, то есть войны, сложно объяснить однозначно, однако главное препятствие на данный момент, — что путин погряз в своих иллюзиях и отказывается прислушаться к голосу разума. Он будто бы создал в голове свой вымышленный мир, имеющий мало общего с реальностью, и даже сам неспособен объяснить мотивы своего террора и преступлений. Однако он уверен в своей правоте и будущем успехе, хотя на самом деле развязка будет противоположной.

Справа и сверху лежат перевернутые карты пятерка и паж мечей. Они обе отвечают на вопрос о том, что может ждать в ближайшем будущем, и пророчат траур, плохие новости, что путин во всей красе покажет миру свое истинное лицо, насколько он циничен, жесток, нетерпим и непредсказуем.

Теперь обратим внимание на три верхние карты в правом ряду.

Они говорят, что окружающие нас страны нашу видят отвагу и благородство, и по достоинству их оценивают, и надежда украинцев сейчас, — полагаться на свою храбрость и здравый смысл, верить в свои силы.

Самая верхняя карта подсказывает, каким будет окончательный итог. Движимый желанием вернуть потерянное, путин совсем ударится в тиранию, что скорее всего вызовет забастовки, мятежи и может даже революцию. Пока еще не все потеряно, но сможет ли кровавый диктатор услышать голос разума и остановиться, зависит только от него. Также в ближайшем будущем продолжатся проблемы президента рф со здоровьем, но карты пока не указывают на смерть.

Напомним, ранее известный астролог предсказывал "Телеграфу", что путин может умереть уже в ближайшие несколько месяцев, и скоро в рф может начаться большая война.

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#Владимир Путин #Прогноз Таро
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