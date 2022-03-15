Укр

Все в г*вне: известный артист историей из жизни раскрыл всю сущность россиян (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Светлаков когда-то уже исполнял образ среднестратегического россиянина в "Нашей Раше" Новость обновлена 15 марта 2022, 07:44
Светлаков когда-то уже исполнял образ среднестратегического россиянина в "Нашей Раше"

Граждане страны-агрессора не умеют признавать ошибок или нести за них ответственность

Российский киноактер Сергей Светлаков считает, что жизнь в россии похожа на плацкартный вагон. Все потому, что в таком виде транспорта, особенно если он курсирует несколько суток, можно наблюдать все — от женитьбы и до поножовщины. Однако есть и моменты, которые точно характеризуют менталитет россиян.

Об этом Светлаков рассказал во время очередного интервью для российского ТВ, передает "Телеграф".

Артист поделился небольшой историей из жизни, которую ему рассказала знакомая, работавшая в поезде, который ездил россией в трехсуточные рейсы.

По его словам, в одну из таких поездок к начальнику вагона прибежала проводница и увела за собой, чтобы показать вопиющее нарушение дисциплины.

"Открывают тамбур, а там весь тамбур измазан гов*ом. Просто вот весь, руками, сверху вниз… — объяснил Светлаков. — И стоит мужик. У него опущены штаны, весь сам в гов*е, весь коричневый, стоит, еле держится. Ему, соответственно, (говорят): слышь, мужик, ты что, ох*ел? А он гениальную фразу выдает: "А ты докажи, что это я". Вот в этой ситуации — всё, понимаешь? Это и есть часть нашего менталитета".

Такое поведение действительно весьма характерно для россиян, что показывает и нынешняя война с Украиной, в которой они бессовестно перевирают факты. Мало того, что они заявляют, будто бы не стреляют по гражданским объектам, так они еще и нагло врут о других моментах. К примеру, об обстреле роддома в Мариуполе, который в рф назвали расправой над украинскими военными националистами.

Теги:
#Россия #Россияне #Актер #Сергей Светлаков #Менталитет
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