Пустые полки и очереди в километр: будущее россии на показательных фото из СССР

Жители рф уже выстраиваются в огромные очереди за сахаром и утраивают драки

Россиян, которые уже взвыли из-за пустых полок в магазинах и бесконечных очередей за простейшими продуктами, ждет еще более беспросветное будущее. Раритетные фото из СССР отлично демонстрируют, что ждет в ближайшее время жителей россии, из которой уже ушли многие крупные бренды.

Архивные снимки опубликовал блогер Максим Мирович.

Так, тотальный дефицит продуктов в россии уже начался. Россияне дерутся из-за сахара в очередях и атакуют магазины. Продавцы уже так устали отвечать на вопросы о наличии сахара, что вешают на себя пояснительные таблички. Просто сравните эти два фото: СССР и россия в 21-м веке.

Дефицит в СССР

Россия. Март 2022

При этом в российских магазинах уже можно повсеместно встретить одну из главных "фишек" СССР, когда в одни руки отдавали только ограниченное число товаров. Так, в некоторых магазинах рф уже не только установили ограничение на покупку сахара, круп и других товаров первой необходимости, но и даже стали требовать подтверждение того, что покупатель совершеннолетний.

Сражаются россияне уже не только за предметы первой необходимости, но и за сковородки.

Очередь за хлебом в СССР на этом фоне кажется "цветочками".

Некоторые российские экономисты не исключают введения продуктовых талонов в рф, как это было во времена СССР.

Кроме того, брендовые магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, которые среди прочего продают нижнее белье, в россии закрываются. Так что россиянам в лучшем случае придется довольствоваться изделиями отечественного производителя, да и то, если эти трусы будет кому производить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии беспрецедентно взлетели ставки по ипотеке. Купить квартиру стоит уже втрое дороже. Кроме того, "несчастные" россияне жалуются, что из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.