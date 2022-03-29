Стас Боклан высказался об умалчивающих войну в Украине актерах из рф: Вместо совести вырос х*ен

Боклан заявил, что больше не сможет работать с российскими актерами на одной площадке

Известный украинский актер, звезда нашумевшего сериала "Папик" Станислав Боклан высказался о своих "коллегах" из россии, которые умалчивают о войне россии в Украине, которая длится уже 34 дня.

Свое мнение по поводу этих людей актер высказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Украинский актер считает, что российским звездам гораздо страшнее потерять заработок и любовь власти, чем сохранить свою совесть чистой.

"Я не пытался разобраться в их головах, но буду гипотетически предполагать. Люди боятся потерять комфорт, должность, сытость, заработки и т.д. И боятся потерять самое главное – обласканность властями", – говорит Боклан.

По его мнению. российские селебрити уже давно потеряли собственную совесть из-за боязни быть отлученными от кормушки властями.

"Как только возникает вот это опасение, тогда место, где была совесть, начинает зарастать хреном", – подчеркнул он.

Актер также считает, что умалчивание того, что происходит в Украине — это даже более плохая позиция, чем бредовые, но откровенные высказывания российских пропагандистов.

"Как по мне, было бы проще и понятнее, если бы они сказали, что за убийства, за В. В. Но это молчание угнетает очень страшно. На сегодняшний день даже невозможно представить, что я с ними буду еще когда-то на одной площадке работать", – убежден актер.

Как сообщал "Телеграф", ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел российских солдат и был ранен.