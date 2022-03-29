Плач по туалетной бумаге vs помощь ВСУ: Аlyona Аlyona наглядно показала разницу между блогерами россии и Украины

Аlyona Аlyona показала глобальную разницу в проблемах украинцев и россиян

Украинская певица Аlyona Аlyona в лаконичных картинках наглядно показала разницу между украинскими блогерами, которые волонтерят и помогают ВСУ и российскими, которые впадают в истерику из-за подорожания туалетной бумаги и прокладок.

Соответствующий пост блогерша и певица опубликовала у себя в Инстаграм.

Так, певица отметила, что блогеры в Украине сейчас используют свое влияние, чтобы помогать украинским военным и делиться информацией о волонтерстве. В то время как российские блогеры лишь высмеивают санкции, демонстрируя способы, как заменить дорогую туалетную бумагу фитнес-резинкой.

Также певица похвалила украинских моделей сайта OnlyFans, которые открыли сбор средств для ВСУ, предложив прислать свои интимные фото взамен на пожертвование. Россиянки в то же время пожаловались, что на них сайт наложил санкции.

Еще Аlyona Аlyona сравнила благотворительный труд украинцев, которые занимаются им даже, несмотря на бомбежки, в отличие от россиян, которые в свободное время "прячутся от боевых уток и чаек".

Как сообщал "Телеграф", ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел российских солдат и был ранен.