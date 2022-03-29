Укр

Плач по туалетной бумаге vs помощь ВСУ: Аlyona Аlyona наглядно показала разницу между блогерами россии и Украины

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Аlyona Аlyona Новость обновлена 29 марта 2022, 14:34
Аlyona Аlyona

Аlyona Аlyona показала глобальную разницу в проблемах украинцев и россиян

Украинская певица Аlyona Аlyona в лаконичных картинках наглядно показала разницу между украинскими блогерами, которые волонтерят и помогают ВСУ и российскими, которые впадают в истерику из-за подорожания туалетной бумаги и прокладок.

Соответствующий пост блогерша и певица опубликовала у себя в Инстаграм.

Так, певица отметила, что блогеры в Украине сейчас используют свое влияние, чтобы помогать украинским военным и делиться информацией о волонтерстве. В то время как российские блогеры лишь высмеивают санкции, демонстрируя способы, как заменить дорогую туалетную бумагу фитнес-резинкой.

Также певица похвалила украинских моделей сайта OnlyFans, которые открыли сбор средств для ВСУ, предложив прислать свои интимные фото взамен на пожертвование. Россиянки в то же время пожаловались, что на них сайт наложил санкции.

Еще Аlyona Аlyona сравнила благотворительный труд украинцев, которые занимаются им даже, несмотря на бомбежки, в отличие от россиян, которые в свободное время "прячутся от боевых уток и чаек".

Как сообщал "Телеграф", ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел российских солдат и был ранен.

Теги:
#Война #Алена Алена
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