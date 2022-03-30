Укр

Известный российский рэпер пришел к Дудю в футболке "Я ненавижу Москву" и призвал россиян учиться у украинцев

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Face навсегда уехал из россии Новость обновлена 30 марта 2022, 12:44
Face навсегда уехал из россии

"Убивая сейчас украинцев, россия убивает собственную демократию и собственную свободу", — подчеркнул рэпер

Рэпер Face, который публично осудил политику владимира путина и уехал из россии, сказав, что больше никогда туда не вернется, пришел на интервью к журналисту и блогеру Юрию Дудю в футболке I hate Russia (я ненавижу россию). Артист заявил, что россиянам нужно многому поучиться у украинцев, которые развивают свою демократию.

Интервью опубликовано на YouTube-канале Дудя.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Эта тема (войны, — прим.ред.) не была для меня такой душещипательной пока она не коснулась конкретно моей страны и близкого соседнего народа, который мне очень нравится и у которого многому нужно поучиться. Убивая сейчас украинцев, россия убивает собственную демократию и собственную свободу. Государству не нужен под боком пример реальной развивающейся демократии и свободы слова", — сказал российский рэпер.

На это Дудь внезапно высказал сомнения по поводу того, действительно ли в Украине повсеместная свобода слова. На что Face ответил ему, что Украина вынуждена обороняться.

"Они защищаются. Если на улице ко мне подойдут и ударят, я ударю в ответ, а потом уже буду думать. 8 лет они бьют в ответ. Но не им в первую очередь надо думать обо всем, что сейчас происходить, а нам надо думать. Я думаю, что из 140 миллионов российского населения 139 ни**я не думают сейчас. Они радуются тому, что государство не дало им самим развиться и только благодаря внешней агрессии они теперь, наконец, себя могут людьми почувствовать", — считает рэпер.

Отметим, что в середине марта Face уехал из россии, заявив, что он никогда не будет там выступать, и попросил прощения у украинского народа.

Напомним, что ранее Face приезжал в столицу Украины и дал интервью Дмитрию Гордону, где высказался об отношениях россии и Украины.

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