Укр

Известный голливудский режиссер волонтерит в охваченной войной Украине (фото и видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кэри Фукунага - режиссер фильма "Не время умирать" (2021) Новость обновлена 31 марта 2022, 22:32
Кэри Фукунага - режиссер фильма "Не время умирать" (2021)

Вслед за Шоном Пеном украинцам без огласки решил помочь Кэри Фукунага

Украину, которая отбивается от российских оккупантов уже 36-день, посетил американский режиссер, сценарист и кинооператор Кэри Фукунага.

Из Инстаграмм Фукунага стало известно, что он около недели находился во Львове, а теперь режиссер находится в Киеве. Как передают СМИ, Фукунага помогает проекту World Central Kitchen, который обеспечивает едой беженцев.

Американский режиссер много общается с волонтерами, а также делится на своей странице фотографиями украинцев, который пытаются справиться с последствиями войны.

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Кэри Фукунага — американский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Наиболее известен как режиссер фильмов "Без имени" (2009), "Джейн Эйр" (был номинирован на Оскар, 2011), "Безродные звери" (2015) и сериала "Настоящий детектив" (получил "Эмми", 2014).

Ранее сообщалось, что американский актер, режиссер и продюсер Шон Пенн приехал в Украину еще до начала вторжения россии, чтобы снимать документальный фильм, и разговаривал с президентом Зеленским.

После того как началась война, знаменитость не покинул Киев и активно поддерживал украинцев. Он помогает украинским беженцам в Польше и уверен в победе Украины в борьбе с россией.

Теги:
#Украина #Война #Кэри Фукунага #Не время умирать
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