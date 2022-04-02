Укр

Астролог рассказала, когда в Украине наступит мир

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Победа уже не за горами, считают астрологи Новость обновлена 02 апреля 2022, 11:24
Победа уже не за горами, считают астрологи

Явные результаты мы получим в последних числах мая — начале июня, отметила астролог

Астролог, которая в целях безопасности пожелала остаться неназванной рассказала, когда закончится война в Украине и наступит мир. По ее мнению, это случится в начале июня.

Об этом пишет "Главред".

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"В начале июня уже можно ожидать излома военной ситуации и подхода к завершению масштабных действий в таком ключе, с такими программами и намерениями, как они начинались. Изменятся тактика, начальство, настроения агрессора и всего мира", — говорит астролог.

Кроме того, звезды показывают, что в начале августа будет неожиданная ситуация: "какой-то взрыв эмоций, стихийная неподконтрольная вспышка". Она может касаться как настроений людей, так и отдельных техногенных ситуаций, военных также, вышедших из-под контроля.

"Последствия действий, предпринятых 24.02.2022 будут разгребаться и будут окончательно завершаться в августе — в начале сентября", — подчеркивает эксперт.

Кроме того, астролог отметила, что какие-то дипломатические договоренности могут быть достигнуты уже в середине апреля, однако выразила сомнения относительно их реального воплощения.

По ее словам, дата 24 апреля запустит серьезные изменения в мир. Но, скорее всего, результаты станут явными в последних числах мая — начале июня.

Как сообщал "Телеграф", ранее экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь также предсказал победу Украины в войне уже в апреле.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Астролог
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