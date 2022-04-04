Когда наступит мир в Украине: астролог назвал ключевую дату

По словам астролога, ключевые события в войне с россией нас ждут в апреле

Астролог, который пожелал не раскрывать свое имя в целях безопасности, рассказал, когда закончится война в Украине и наступит мир. По его словам с 7 апреля украинцев ждет напряжение в боевых действия с российским оккупантом, которое будет держаться примерно две недели. Однако после этого наступит некая критическая точка, после чего напряжение пойдет на спад.

Об этом пишет "Главред".

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"Приходит поддержка, и критическая точка решится. Конец апреля обещает нам выход на дипломатию, многочисленные переговоры и компромиссы", — отмечает астролог.

Астролог отмечает, что дата 24 апреля запустит серьезные изменения в мир. Но, скорее всего, результаты станут явными в последних числах мая — начале июня.

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"Впрочем, затмение 30 апреля выглядит очень хорошо и обещает согласование свободы коллективной и индивидуальной. То есть снова поиск разумных и неожиданных решений, договор и подчинение воли большинства. Впрочем, слова будут подкреплены новым оружием и новыми подходами к представлению информации", — подчеркивает астролог.

По его словам, лишь в начале июня можно ожидать некого "излома" военной ситуации и завершения полномасштабных военных действий.

Как сообщал "Телеграф", ранее экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь спрогнозировал победу Украины в войне уже в апреле.