Модель из Одессы пошел в ВСУ и стал новым "крашем" украинок (фото)

У украинок появился новый "краш" среди военных ВСУ, и зовут его Иордан

Спустя более месяца войны у прекрасных украинок появились свои кумиры среди политиков, воинов ВСУ и ТРО. К примеру, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, боец спецназа Артур Тураев стали настоящими звездами в социальных сетях. Недавно к ним присоединился военнослужащий Иордан Константиниди.

Парень, который имеет действительно модельную внешность, уже назвали "новым украинским "крашем".

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Иордан Константиниди родом из солнечной Одессы.

Сначала Иордан увлекался фотографией, но сложилось так, что его фотографии, в социальных сетях, заметил одесский фотограф Олег Гладченко и пригласил на фотосессию,. С этого и началась модельная карьера Константиниди.

"Лет 7-8 назад, стартовал пилот для мужского L'officiel в Украине, и я напросился тогда в ассистенты стилиста. Я ездил по всем магазинам: на киевский Пассаж, Burberry, Helen Marlen. Это для меня был кайф невероятный. Я всегда понимал, что я влюблен в вещи", — рассказывает Иордан в интервью для Кyivness. Последние годы одессит работал представителем магазина женской одежды Ogonëk в Одессе. С началом войны Константиниди записался в ряды ВСУ.

"Я знаю, что каждый украинец сегодня плачет о ком-то, но я сдерживаю себя и желаю поддержки вам, потому что наша холодная голова и горячее сердце принесут нам победу очень скоро. У меня остается меньше слов, но хочу сказать одно. Время плакать у нас будет после победы. Держим строй и настроение. Слава Украине!", — написал Иордан у себя в Инстаграме.

Иордан Константиниди до войны

Отметим, что еще одним любимцем всех украинских женщин стал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, его еще называют "главным психотерапевтом Украины".