Украина станет чрезвычайно сильным государством

Известная мольфарка Лели Какулия предсказала, что после завершения боевых действий, Украина выиграет и холодную войну с россией и вернет свои оккупированные территории, включая Крым.

Прогноз мольфарки опубликован на YouTube-канале Сила молитвы.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Также я не вижу в будущем разделенной или расколотой Украины. Украина сохранит свои территории и вернет Крым", — говорит предсказательница.

По прогнозу Лели, Украина будет самостоятельным государством, которое не будет контролироваться ни Европой, ни США, ни россией.

"Украина станет большим могущественным государством без россиян. Новое правительство Украины подготовит большие сюрпризы, возглавив мир, мировая политика будет очень напряженной", – говорит Лели Какулия.

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Однако мольфарка отмечает, что Украина вступит в Европейский союз.

"Украинские власти подпишут все договоренности с Европой и страна войдет в Европейский Союз", – добавляет провидица, но точных дат и сроков не говорит.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Также свой прогноз составил и астролог Влад Росс. Он назвал дату возможной смерти путина и предупредил о возможной провокации рф в отношении Украины.