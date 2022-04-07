Бывший парень молчащей о войне Регины Тодоренко погиб в Буче

Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в Украине

Российские оккупанты расстреляли в Буче бывшего парня ведущей Регины Тодоренко, которая продолжает умалчивать войну в Украине и так и не осудила кровавые действия россии в Украине.

Об этом сообщил друг ее экс-парня Алика, музыкант Коля Серга в интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу "Популярная политика".

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"Алик погиб в Буче. Был застрелен в затылок. При этом он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиска погибших нашли, в том числе, и его труп", — рассказал Серга.

По его словам, реакция Тодоренко его очень задевает.

"Алик состоял когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор", — отметил музыкант.

Напомним, ранее опальная телеведущая, родом из Одессы Регина Тодоренко, заявила, что в ее семье "наложено вето" на политические темы в то время как даже голливудские знаменитости кричат на весь мир о войне в нашей стране. Напомним, что ее муж Влад Топалов — россиянин.

"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве – в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", — так объясняет свою молчаливую позицию сбежавшая в россию Тодоренко.