Укр

Экстрасенс назвал дату, когда российские военные начнут бежать из Украины

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
4047
Военные рф Новость обновлена 09 апреля 2022, 09:49
Военные рф

Экстрасенс прогнозирует для Украины серьезные перемены в сражениях в апреле

Известный экстрасенс Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года Украину ждут перемены на фронте. По его словам, уже в апреле российские войска будут отступать на ряде направлений.

Ролик с видеопрогнозом экстрасенса опубликован на его канале в YouTube.

Новости про войну, Украину и события в мире — в нашем Telegram

"Наши силы намного превышают силы российских военных. Будет ли победа в апреле? Будет очень грамотная, правильная стратегия. Карта "Колесница" в первую очередь говорит о том, что у нас очень мощная армия", — говорит экстрасенс.

При этом он добавил, что возможна активизация боев на Пасху. О победе говорить еще рано, но постепенно боевые действия будут сходить на нет.

В то же время Гордеев подчеркнул, что в Украине останутся проблемы с гуманитарными коридорами, поставкой продовольствия и финансами.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Также свой прогноз составил и астролог Влад Росс. Он назвал дату возможной смерти путина и предупредил о возможной провокации рф в отношении Украины.

Теги:
#Война #Астролог
Смерть и кровь украинцев – на руках оккупантов
В регионах
В Пентагоне рассказали, кто же нанес удар по вокзалу в Краматорске
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Смерть и кровь украинцев – на руках оккупантов
В Пентагоне рассказали, кто же нанес удар по вокзалу в Краматорске
Дата публикации
Категория
Ле Пен опережает Макрона всего лишь на несколько пунктов
Из-за войны в Украине Макрон может проиграть выборы подруге путина: что пошло не так
Дата публикации
Категория
Александр Дворников
В россии полетели головы из-за провала наступления на Украину: известно имя нового важного генерала рф
Дата публикации
Категория
Технику оккупанта уничтожают по всем направлениям
Оставили Сумщину, чтобы атаковать Донбасс: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)