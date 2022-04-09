Экстрасенс назвал дату, когда российские военные начнут бежать из Украины

Экстрасенс прогнозирует для Украины серьезные перемены в сражениях в апреле

Известный экстрасенс Максим Гордеев заявил, что в апреле 2022 года Украину ждут перемены на фронте. По его словам, уже в апреле российские войска будут отступать на ряде направлений.

Ролик с видеопрогнозом экстрасенса опубликован на его канале в YouTube.

Новости про войну, Украину и события в мире — в нашем Telegram

"Наши силы намного превышают силы российских военных. Будет ли победа в апреле? Будет очень грамотная, правильная стратегия. Карта "Колесница" в первую очередь говорит о том, что у нас очень мощная армия", — говорит экстрасенс.

При этом он добавил, что возможна активизация боев на Пасху. О победе говорить еще рано, но постепенно боевые действия будут сходить на нет.

Читайте также: Категория Lifestyle Астролог назвал дату, когда ход войны в Украине кардинально изменится Ключевыми для преломления хода боевых действий станут сражения на Донбассе

В то же время Гордеев подчеркнул, что в Украине останутся проблемы с гуманитарными коридорами, поставкой продовольствия и финансами.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.

Также свой прогноз составил и астролог Влад Росс. Он назвал дату возможной смерти путина и предупредил о возможной провокации рф в отношении Украины.