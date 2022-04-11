Астролог рассказала, какая судьба ждет Украину в ближайшее время

В Украине остро встанет вопрос эмиграции

С пятницы, 15 апреля, 2022-го года чёрная Луна (Лилит) на 9 месяцев переходит в знак Рак, что принесет определенные перемены в судьбу Украины. Астролог Валентина Виттрок рассказала, что ждет нашу страну в ближайшем будущем.

Свой прогноз она опубликовала на странице в Фейсбук.

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Так, по словам астролога, с переходом Лилит в знак Рака для Украины очень остро встанет вопрос о детях-сиротах, прошедших ужасы войны, которым понадобиться помощь. Также особенно актуальными для украинцев будут вопросы эмиграции.

"В этот период психологам и всем,кто лечит души предстоит много работать с людьми пострадавшими от российской агрессии. Символический 4 — й дом также имеет отношение к концу жизни, кладбищам и захоронениям, это так сказать дом умерших, в этом плане предстоит создать мемориалы и братские могилы…", — пишет астролог.

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Кроме того, в эти 9 месяцев Украина будет серьезно работать над послевоенным восстановлением инфраструктуры.

"На этом цикле Лилит касается вопросов жилья, так как это символический 4 дом гороскопа — род, жильё, недвижимость, до конца года Украина будет восстанавливать города и села, в отрицательном аспекте в других уголках земли могут пройти климатические эксцессы- паводки, затопления, потеря жилья", — считает Виттрок.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.