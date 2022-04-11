"Историческое невежество": в сети разнесли новую песню Федишин, посвященную Буче (видео)

Роман Голубовский указал на существенные исторические несоответствия в песне

Главный редактор UaReview Роман Голубовский разнес новую песню украинской певицы Ирины Федишин "Розстріляна весна", которую она посвятила Буче — городу под Киевом, в котором российские оккупанты безжалостно убивали мирных жителей, насиловали женщин и детей.

Голубовский указывает на строки текста песни "Бо їх вина що українці. Це 41-ший фашисти, німці".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Этой цитаты достаточно, чтобы понять историческое невежество. Даже хуже – певица со Львова употребляет советские (и российские) исторические штампы", — заявляет Голубовский.

Во-первых, как пишет редактор UaReview, в 1941 году Вторая мировая война шла уже два года, значительное событие этого года – нападение стран Оси на СССР. Эта дата важна для трактовки войны в СССР вроде как начало Великой Отечественной. На самом же деле до 1941 года СССР успел напасть на Польшу, Финляндию и страны Балтии и т.д.

Во-вторых, Федишин не различает германский нацизм и итальянский фашизм. Не различать плохо еще потому, что российская пропаганда не различает нацизма, фашизма, шовинизма, национализма, патриотизма, когда употребляет эти слова в отношении украинцев. Для них это все равно, как и, похоже, для Федишин.

Также, по словам Голубовского, преступления россии в Буче сравнивать с нападением Германии на Советский союз (правопреемница россия) — это тупо, когда столько преступлений самого СССР (коллективизация, Сталинские чистки, Голодомор, расстрелянное возрождение, преступления НКВД, КГБ, ГУЛАГ, депортация народов и т.д.).

"Почему это нехорошие слова. Потому что в войне с россией мы боремся не только за наши территории, но и за собственную идентичность, которая включает культуру, язык, историю. А консервирование российского взгляда на историю в украинском произведении культуры (как бы кто ни относился к музыке Федишин) о преступлении россии против Украины — это как выстрел в ногу", — подытожил Голубовский.

Стоить добавить, что по словам самой Ирины Федишин, текст песни ей прислал священник, а музыку к нему она писала вместе со своей командой.

Украинская певица представила песню "Розстріляна весна (Буча)" и клип на нее 9 апреля. На момент публикации этого материала на YouTube видео набрало свыше 740 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что немецкая разведка имеет доказательства вины россиян в военных преступлениях в Буче. А вот Китай пытается выставить россию в хорошем свете и снять с нее ответственность за зверства в Буче.

Напомним, жительница Бучи рассказала, что оккупанты убивали людей просто так.