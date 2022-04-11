Гостей свадьбы Бекхэма призвали пожертвовать деньги для Украины

С такой просьбой к гостям обратился отец невесты – американский миллиардер Нельсон Пельтц.

В США состоялась свадьба Бруклина Бекхэма (сына бывшего полузащитника "Манчестер Юнайдед" и "Реала" Дэвида Бекхэма) и Николы Пельтц (дочки американского миллиардера Нельсона Пельтца). Отец невесты призвал гостей отдать деньги, которые они хотели подарить молодоженам, на помощь Украине.

Об этом сообщил модный журнал Vogue, корреспондент которого побывал на свадьбе новоиспеченных супругов.

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Отмечается, что свадьба состоялась в Майами, в особняке невесты в Палм-Бич. На церемонию бракосочетания были приглашены 500 гостей, среди которых Серена Уильямс, Ева Лонгория и другие не менее известные звезды.

Во время своей приветственной речи Нельсон Пельтц, отец невесты, призвал гостей отдать деньги, которые они хотели подарить молодоженам, на помощь украинской армии, которая 47 дней отражает атаки российских оккупантов.

Стоит отметить, что отец жениха Дэвид Бекхэм еще за несколько недель до свадьбы необычным образом помог украинским детям. Легенда футбола передала на один день свою страницу в Instagram детскому врачу Ирине из Харькова, которая рассказывала о трудностях, с которыми столкнулись украинцы после начала войны.

Кстати, гостям и СМИ запретили публиковать фотографии со свадьбы в социальных сетях. Первые снимки появились на просторах глобальной паутины благодаря журналу Vogue.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу в США

Свадебное платье для Николы Пельтц шил модный дом Valentino

Николу вел к алтарю ее отец – миллиардер-инвестор Нельсон Пельтц

ФОТО: VOGUE

Напомним, что американский режиссер, сценарист и кинооператор Кэрри Фукунага приехал в Украину после начала войны и присоединился к волонтерскому проекту World Central Kitchen.

Также "Телеграф" сообщал, что известные "танцующие гробовщики" из Африки нашли способ помочь Украине — они передали Вооруженным силам 250 тысяч долларов.