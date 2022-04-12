"Главный селебрити, который ведет себя достойно": Кондратюк высказался о Зеленском (видео)

Украинский продюсер заявил, что война в Украине "сделала все черно-белым"

Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, дом которого под Киевом разбомбили оккупанты, оценил смелость и мужественность президента Украины Владимира Зеленского во время войны с россиянами.

Кондратюк дал комментарий нардепу и блогеру Алексею Гончаренко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"В целом, главный селебрити, который ведет себя достойно, это президент Зеленский", — отметил продюсер.

По словам Кондратюка, при всех замечаниях в сторону главы государства до войны, сейчас все зарыли "топоры войны".

"Хотя я здесь пару раз сорвался… Мои друзья сказали: "Василич, не нужно, война". Ну, не сорвался, что-то замечание сделал. Понимаешь, эта война сделала все черно-белым. ", — признался шоумен.

Стоит отметить, что задолго до войны Игорь Кондратюк выступал с жесткой критикой украинских звезд, продолжавших сотрудничать с россией и выступать для россиян на территории государства-агрессора. Именно ему принадлежит громкая петиция о необходимости запрета выступлений для артистов из россии в Украине. Она, кстати, получила необходимые 25 тысяч подписей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Кондратюк относится к идее возможного второго президентского термина Зеленского.