Укр

"Главный селебрити, который ведет себя достойно": Кондратюк высказался о Зеленском (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
385
На фото - Игорь Кондратюк и Владимир Зеленский Новость обновлена 12 апреля 2022, 16:02
На фото - Игорь Кондратюк и Владимир Зеленский

Украинский продюсер заявил, что война в Украине "сделала все черно-белым"

Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, дом которого под Киевом разбомбили оккупанты, оценил смелость и мужественность президента Украины Владимира Зеленского во время войны с россиянами.

Кондратюк дал комментарий нардепу и блогеру Алексею Гончаренко.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"В целом, главный селебрити, который ведет себя достойно, это президент Зеленский", — отметил продюсер.

По словам Кондратюка, при всех замечаниях в сторону главы государства до войны, сейчас все зарыли "топоры войны".

"Хотя я здесь пару раз сорвался… Мои друзья сказали: "Василич, не нужно, война". Ну, не сорвался, что-то замечание сделал. Понимаешь, эта война сделала все черно-белым. ", — признался шоумен.

Стоит отметить, что задолго до войны Игорь Кондратюк выступал с жесткой критикой украинских звезд, продолжавших сотрудничать с россией и выступать для россиян на территории государства-агрессора. Именно ему принадлежит громкая петиция о необходимости запрета выступлений для артистов из россии в Украине. Она, кстати, получила необходимые 25 тысяч подписей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Кондратюк относится к идее возможного второго президентского термина Зеленского.

Теги:
#Украина #Война #Лобода #Игорь Кондратюк #Алексей Гончаренко
"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине
Новости СНГ
"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине
"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине
Дата публикации
Категория
российские солдаты принудительно вывозят украинцев на свои территории
По стопам Сталина: путин принудительно переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг
Дата публикации
Категория
Мирча Джоане спрогнозировал дальнейший ход войны в Украине
В НАТО прогнозируют еще один этап войны в Украине: "Будет более быстрым и кровавым"
Дата публикации
Категория
Город практически разрушен после "русского мира"
Города почти не осталось: как выглядит Ахтырка после отступления россиян (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 12 апреля
Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбят города, а в мире ждут дефолта рф